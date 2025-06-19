وكالات

تداولت حسابات إيرانية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لمبنى مستشفى سوروكا جنوبي إسرائيل، الذي تعرض محيطه صباح الخميس لضربة إيرانية.

وقالت بعض الحسابات الإيرانية على منصات التواصل، إنه وُجِد قاعدة عسكرية أسفل مستشفى سوروكا. في إشارة إلى أن طهران كانت تعلم بأن تل أبيب كانت تستخدم المستشفى لأهداف عسكرية.

وعلق أحد الأشخاص على الفيديو بعد مشاركته، قائلًا بسخرية، إنه يمكن تبرير الأضرار التي تعرض لها المستشفى بأن إسرائيل كانت تستخدمه لأهداف عسكرية، وهي نفس المزاعم التي يتبعها الاحتلال أثناء قصف المستشفيات في قطاع غزة.

وتعرض مستشفى سوروكا، أكبر منشأة طبية في جنوب إسرائيل، لأضرار جسيمة نتيجة ضربة صاروخية إيرانية صباح الخميس استهدفت مبنى عسكري بارز بجوار "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع جنوبًا، في واحدة من أعنف موجات التصعيد بين الجانبين، وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "جريمة حرب متعمدة"

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للرد بقوة على إصابة الصاروخ الإيراني لمستشفى سوروكا.