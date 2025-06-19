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انفجار بمقر إقامة السفير النرويجي في تل أبيب

11:49 م الخميس 19 يونيو 2025

انفجار بمقر إقامة السفير النرويجي في تل أبيب

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وكالات

قالت وزارة الخارجية النرويجية إن انفجارا وقع بمقر إقامة السفير النرويجي في تل أبيب دون إصابات بين موظفي السفارة.

كانت وكالة إرنا نقلت عن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق أن أجواء إسرائيل أصبحت بلا دفاع وأنه لن يكون هناك مكان آمن.

وقالت شبكة إن بي سي نقلا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله، إن الصواريخ الإيرانية الأسرع خلال اليوم الأخير منحت تل أبيب وقتا أقل للاستعداد.

وأضاف المسؤول، أنه لا تزال لدى إيران مخزونات صاروخية تكفي للرد على الهجمات لفترات طويلة، موضحا أنه لدى النظام الإيراني العزيمة والقدرة على مواصلة الهجمات.

وتابع: "الانهيار الوشيك للنظام الإيراني أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".

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