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إعلام إيراني: أكثر من 10 آلاف حاج إيراني عالقون في السعودية

11:11 م الخميس 19 يونيو 2025

أكثر من 10 آلاف حاج إيراني عالقون في السعودية أرش

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن نحو 12500 حاج إيراني عالقون في المدينة المنورة بالسعودية بسبب إغلاق المجال الجوي الإيراني وسط الصراع الدائر مع إسرائيل.

وفي وقتٍ سابق من شهر يونيو الجاري، كان ملايين المسلمين في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج السنوية والاحتفال بعيد الأضحى في السادس من الشهر ذاته. كما سافر البعض إلى المدينة المنورة أثناء الحج.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن "هناك دراسة لاستخدام مطارات الدول المجاورة للحجاج من المحافظات الشرقية، لكن هذا لم يتم تنفيذه".

وقالت إيران إنها تنسق مع السعودية والعراق لتسهيل عودة الحجاج عبر المعابر الحدودية البرية، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وفي المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المملكة تعمل على تسهيل "جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير كافة الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم سالمين إلى وطنهم وعائلاتهم".

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