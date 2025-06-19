وكالات

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي قوله إن جميع المواد النووية المخصبة تم نقلها إلى أماكن آمنة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التريث بشأن الهجوم على منشأة فوردو النووية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي اتخذ خطوات عدة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط.

وأضاف مسؤولين إنه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران، موضحين أن ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.