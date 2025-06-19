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قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني: القنابل لن تخترق منشأة فوردو

11:08 م الخميس 19 يونيو 2025

القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي

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وكالات

قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي إن أقصى ما تستطيع أميركا فعله هو استهداف منشأة فوردو ولن تخترقها القنابل.

كانت وكالة "فارس" الإيرانية نقلت عن رضائي قوله إن جميع المواد النووية المخصبة تم نقلها إلى أماكن آمنة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التريث بشأن الهجوم على منشأة فوردو النووية.

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