قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني: القنابل لن تخترق منشأة فوردو
11:08 م الخميس 19 يونيو 2025
وكالات
قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي إن أقصى ما تستطيع أميركا فعله هو استهداف منشأة فوردو ولن تخترقها القنابل.
كانت وكالة "فارس" الإيرانية نقلت عن رضائي قوله إن جميع المواد النووية المخصبة تم نقلها إلى أماكن آمنة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التريث بشأن الهجوم على منشأة فوردو النووية.
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