وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة، اليوم الخميس، بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا وهناك اتفاق عام على ذلك، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى للرئيس ترامب تتمثل في عدم حصول إيران على السلاح النووي.

وذكرت ليفيت، أن ترامب سيتخذ قرارًا بشأن مهاجمة إيران خلال أسبوعين، مضيفة أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ بموقف الرئيس تجاه إيران مؤكدة أن ما يقوم به يأتي في إطار حسابات دقيقة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك فرصة كبيرة لعقد مفاوضات مع إيران في المستقبل القريب لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه احتمال عدم انعقادها.