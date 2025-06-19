إعلان

البيت الأبيض: ترامب تلقى إحاطة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

10:07 م الخميس 19 يونيو 2025

كارولين ليفيت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة، اليوم الخميس، بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا وهناك اتفاق عام على ذلك، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى للرئيس ترامب تتمثل في عدم حصول إيران على السلاح النووي.

وذكرت ليفيت، أن ترامب سيتخذ قرارًا بشأن مهاجمة إيران خلال أسبوعين، مضيفة أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ بموقف الرئيس تجاه إيران مؤكدة أن ما يقوم به يأتي في إطار حسابات دقيقة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك فرصة كبيرة لعقد مفاوضات مع إيران في المستقبل القريب لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه احتمال عدم انعقادها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كارولين ليفيت إحاطة ترامب بالعملية العسكرية ضد إيران الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني حصول إيران على السلاح النووي المتحدثة باسم البيت الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان