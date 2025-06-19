إعلان

البث العبرية: أمريكا طلبت من إسرائيل تأجيل الهجوم على فوردو

10:04 م الخميس 19 يونيو 2025

منشآت فوردو النووية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التريث بشأن الهجوم على منشأة فوردو النووية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي اتخذ خطوات عدة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط.

وأضاف مسؤولين إنه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران، موضحين أن ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منشأة فوردو النووية تأجيل الهجوم على فوردو أمريكا طلبت تأجيل الهجوم على فوردو الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران قصف موقع فوردو النووي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان