البيت الأبيض: الاتفاق مع إيران يجب أن يتضمن "عدم تخصيب اليورانيوم"

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، إن الاتفاق مع إيران يجب أن يتضمن "عدم تخصيب اليورانيوم"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأكدت ليفيت، مجددًا موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن ترامب سيتخذ قرارًا بشأن مهاجمة إيران خلال أسبوعين.

وأضافت المتحدثة، أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ بموقف الرئيس ترامب تجاه إيران مؤكدة أن ما يقوم به يأتي في إطار حسابات دقيقة.

وكان ترامب قد صرح بأنه سيحدد خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كان سيشارك في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي منح فرصة واسعة لبذل الجهود الدبلوماسية مع طهران من أجل تجنب التصعيد.

وأشار ترامب إلى وجود فرصة كبيرة لعقد مفاوضات مع إيران في المستقبل القريب لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه احتمال عدم انعقادها.