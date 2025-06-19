صحة غزة: استشهاد أكثر من 70 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على القطاع

وكالات

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 شخصًا، فيما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع المحاصر وسط تصاعد القتال مع إيران.

وقالت صحة غزة، إن من بين الشهداء عدد من الأطفال، منهم طفلان استُشهِدا بعد تعرض عدة منازل في جباليا شمالي القطاع لنيران إسرائيلية. وفي مخيم الشاطئ للاجئين، غرب مدينة غزة، استُشهِد ثلاثة أطفال كانوا يحتمون في خيمة جراء القصف، وفقًا لمحمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة.

تأتي الضربات الأخيرة في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة. وكررت الأمم المتحدة تحذيراتها اليوم الخميس من تزايد احتمالات المجاعة، ومن قلة المناطق المتبقية في القطاع التي ينعم فيها الفلسطينيون بالأمان من القصف.

وتستمر الهجمات على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية، والمستشفيات تعاني من الضغط الشديد، وتواجه 55 ألف امرأة حامل مخاطر صحية متزايدة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

واستُشهِد أكثر من 55160 فلسطينيًا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.