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نتنياهو: إسرائيل واجهت عالما عربيا موحدا بعد قيامها ونجحت تدريجيا في تفكيكه

09:10 م الخميس 19 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لهيئة البث الرسمية إن إسرائيل واجهت بعد قيامها عالمًا عربيًا موحدًا لكنها نجحت في تفكيكه تدريجيًا.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تطلب ضوءًا أخضر من الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلاده ترحب بأي مساعدة دولية تهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني.

وشدد على أن إسرائيل لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية إلى أن الجيش دمر أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال الأيام الماضية واصفًا تلك العمليات بأنها ضربات وقائية ضد البنية التحتية العسكرية الإيرانية.

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