أمريكا وبريطانيا تبحثان تقديم عرض نهائي لإيران

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلًا عن أحد المسؤولين، إن وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والبريطاني ديفيد لامي يبحثان في واشنطن اليوم الخميس "إيجاد مخرج وتقديم عرض نهائي لإيران".

وفي سياق منفصل، يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اجتماعًا مغلقًا مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

ورغم أن الاجتماع كان مدرجًا على جدول أعمال ترامب باعتباره "إحاطة استخباراتية"، إلا أن اختيار غرفة العمليات كمكان لانعقاده يشير إلى حساسية القضايا المطروحة، والتي تتجاوز الإحاطات الاستخباراتية الروتينية التي تُعقد عادة في المكتب البيضاوي، وفق ما قالته "سي إن إن".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التكهنات حول احتمال مشاركة الولايات المتحدة في القتال الدائر بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد تداول أنباء عن احتمال توجيه ضربات أمريكية لمنشآت نووية إيرانية.