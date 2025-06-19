رئيس المخابرات الإسرائيلية يعلن اغتيال 30 قائداً إيرانياً

وكالات

كشف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي شلومي بيندر عن اغتيال ثلاثين قائداً إيرانياً خلال الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على إيران.

وقال بيندر من داخل غرفة العمليات الأربعاء، إن جهاز المخابرات الوطني الإيراني تلقى ضربة قوية مؤكداً أن من بين القتلى رؤساء أركان وقادة في سلاح الجو الإيراني.

وأضاف أنه قبل يومين تمكنت إسرائيل من مهاجمة مقر سري تابع للمخابرات الإيرانية يقع في منطقة جبلية مشيراً إلى أن بعض القادة تمكنوا من الذهاب إلى موقع آخر وبعد 12 ساعة تم استهداف رئيس أركان مقر خاتم الأنبياء الذي لجأ إلى موقع جديد في سلسلة تلال أخرى بطهران.

وتابع قائلاً "لقد جعلتم الجيش الإسرائيلي في المرتبة الأولى في إشارة إلى تفوقه في تنفيذ العمليات النوعية".

وشدد بيندر على أن المزيد من الجهود ستُبذل من أجل إزالة التهديد الذي تمثله إيران على إسرائيل.