بشأن اغتيال خامنئي.. نتنياهو: لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا على سؤال بشأن إمكانية اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي: "أصدرت تعليمات بأنه لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران".

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس، "عدا ذلك، ليس من المناسب أو الضروري إضافة أي شيء.. يجب أن تكون الأفعال أبلغ من الأقوال".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفًا ولكنه قد يكون نتيجة.

وذكر أن مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص الشعب الإيراني و"لا بديل عن ذلك"، مضيفًا "من الواضح أن النظام في إيران يتأثر لأننا نقوم باستهداف رموزه"

وتأتي تصريحات نتنياهو ردًا على حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال إنه "لا يمكن استمرار وجود" خامنئي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وجاء تصريح كاتس عقب القصف الإيراني صباح الخميس لعدد من الأهداف داخل إسرائيل، والتي من ضمنها: مبنى عسكري بارز بجوار مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع جنوبًا، ومدينة حولون حيث سقط صاروخ بين مبانٍ سكنية، ومدينة رمات غان في منطقة تل أبيب.

وارتفع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية اليوم في مواقع مختلفة داخل إسرائيل إلى 137 شخصًا، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.