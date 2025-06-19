نتنياهو: خططنا للهجوم على إيران منذ شهور ولم ننتظر الموافقة الأمريكية

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على أهداف داخل إيران تم التخطيط له منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية "لم تحاول منعه" بل أعربت عن دعمها الكامل لحق إسرائيل في ما اسمته بـ"الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية".

وقال نتنياهو، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية:، إن ما وصفه بـ"محور الشر" قد تم كسره، مضيفًا: "لم تعد هناك غزة، ولا لبنان، ولم يتبقَ سوى السلاح النووي الإيراني".

وزعم أن "إيران كانت تسعى لخنق إسرائيل من خلال أذرعها في المنطقة"، لكنه شدد على أن إسرائيل "تتقدم بإنجازات منهجية وكبيرة نحو تحقيق أهدافها العسكرية".

وأشار نتنياهو، إلى أن الطيارين الأمريكيين يشاركون حاليًا في التصدي للطائرات الإيرانية المسيرة، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يتركز في الجانب الدفاعي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه لم يطلب ضوءًا أخضر من الأمريكيين بشأن الهجوم على إيران و"الموافقة الأمريكية لم تكن شرطا لبدء حملتنا ضد إيران"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يحاول إيقاف إسرائيل في أي مرحلة".

وتابع: "ليس مهمًا عدد الصواريخ التي تطلقها إيران طالما تتصدى لها منصاتنا الدفاعية"، موضحًا أن القيادة السياسية كانت لديها شكوك في قدرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية على الصمود حال سقوط 500 صاروخ على أبراج تل أبيب دفعة واحدة.

وختم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل تمر بـ"منعطف تاريخي"، مشبهًا قراره بضمان بقاء الدولة بقرار ديفيد بن غوريون بإعلان تأسيس إسرائيل عام 1948.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو في وقت لاحق من مساء اليوم اجتماعًا أمنيًّا لبحث مستجدات المواجهة المستمرة مع إيران، وسط تصاعد التحذيرات من اندلاع حرب أوسع في المنطقة.