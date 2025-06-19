مسؤول إسرائيلي: الانهيار الوشيك للنظام الإيراني أمر بعيد عن الحقيقة

وكالات

نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله، إن الصواريخ الإيرانية الأسرع خلال اليوم الأخير منحت تل أبيب وقتا أقل للاستعداد.

وأضاف المسؤول، أنه لا تزال لدى إيران مخزونات صاروخية تكفي للرد على الهجمات لفترات طويلة، موضحا أنه لدى النظام الإيراني العزيمة والقدرة على مواصلة الهجمات.

وتابع: "الانهيار الوشيك للنظام الإيراني أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".

كانت إيران وجهت تهديدا جديدا لأي "طرف ثالث" يفكر في التدخل في صراعها مع إسرائيل، متوعدة برد "فوري".