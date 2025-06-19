إيران تحذر: تدخل طرف ثالث سيُقابل برد فعل فوري

وكالات

وجهت إيران تهديدا جديدا لأي "طرف ثالث" يفكر في التدخل في صراعها مع إسرائيل، متوعدة برد "فوري".

وأصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا ظهر اليوم الخميس، أعلن فيه أن "المواجهة مع العدو ستستمر حتى دفع التعويضات".

وبينما يستمر الصراع بين إيران وإسرائيل منذ أسبوع، قال المجلس إن إيران لديها خطط جاهزة لمختلف السيناريوهات.

وقال المجلس، دون أن يسمي الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى: "في حال تدخل طرف ثالث في هذا العدوان سيتم مواجهته فوراً وفق خطة محددة".

ويفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدخول في الصراع، لكنه أشار إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد.

وقال مصدر مطلع لشبكة CNN إن نتنياهو راجع خطط الهجوم لكنه ينتظر ليرى ما إذا كانت طهران ستتراجع عن برنامجها النووي.