نتنياهو: تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفًا ولكنه قد يكون نتيجة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفًا ولكنه قد يكون نتيجة، وفق قوله.

وذكر نتنياهو، أن مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص الشعب الإيراني و"لا بديل عن ذلك"، مضيفًا "من الواضح أن النظام في إيران يتأثر لأننا نقوم باستهداف رموزه".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل على مستوى الدفاع من خلال منظومة "ثاد"، مضيفًا "وطياروها يساعدوننا على اعتراض المسيرات".

وشنت إيران، اليوم الخميس، موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيرات على أهداف ضد أهداف عسكرية ومراكز مرتبطة بالصناعة الحربية في مدينتي حيفا وتل أبيب، وهى الموجة الـ15 ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني.

وقال الحرس الثوري، إن الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي، مضيفًا "هجومنا باستخدام المسيرات يستمر بأكثر من 100 طائرة مسيرة هجومية وانتحارية".

وأشار إلى أن خطة العمليات تشمل تصعيدًا تدريجيًا وضربات صاروخية مركزة تهدف لإضعاف القدرات العسكرية والصناعية للعدو.