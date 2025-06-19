وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تحدثا هاتفيًا مرات عدة منذ بدء إسرائيل ضرباتها من أجل إيجاد حل دبلوماسي.

وقال الدبلوماسيون للوكالة، إن المكالمة الأولى بادرت بها واشنطن التي اقترحت عرضًا جديدًا لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء.

وذكروا أن عراقجي أخبر ويتكوف أن طهران لن تعود إلى المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامجها النووي مع واشنطن ما لم توقف إسرائيل هجماتها.

كما أشاروا إلى أن عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص استعداد إيران للمحادثات النووية لكنها لن تستطيع إذا تواصل قصف إسرائيل.

وبحسب الدبلوماسيون، فإن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص أن طهران يمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت واشنطن لإنهاء الحرب.

وأُلغيت الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، بسبب الهجوم الصاروخي واسع النطاق الذي شنته إسرائيل على إيران فجر الجمعة، وبدورها ردت طهران هى الأخرى بهجوم استهدف مناطق مختلفة في إسرائيل؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين بين الطرفين.