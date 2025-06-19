إعلان

واشنطن تبادر وطهران ترد.. رويترز: اتصالات هاتفية بين عراقجي وويتكوف وسط التصعيد

07:44 م الخميس 19 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تحدثا هاتفيًا مرات عدة منذ بدء إسرائيل ضرباتها من أجل إيجاد حل دبلوماسي.

وقال الدبلوماسيون للوكالة، إن المكالمة الأولى بادرت بها واشنطن التي اقترحت عرضًا جديدًا لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء.

وذكروا أن عراقجي أخبر ويتكوف أن طهران لن تعود إلى المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامجها النووي مع واشنطن ما لم توقف إسرائيل هجماتها.

كما أشاروا إلى أن عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص استعداد إيران للمحادثات النووية لكنها لن تستطيع إذا تواصل قصف إسرائيل.

وبحسب الدبلوماسيون، فإن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص أن طهران يمكنها إبداء مرونة بالملف النووي إذا ضغطت واشنطن لإنهاء الحرب.

وأُلغيت الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، بسبب الهجوم الصاروخي واسع النطاق الذي شنته إسرائيل على إيران فجر الجمعة، وبدورها ردت طهران هى الأخرى بهجوم استهدف مناطق مختلفة في إسرائيل؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين بين الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف شروط العودة للمفاوضات بين إسرائيل وإيران الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025