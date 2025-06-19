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ترامب: إكمال المهمة يعني تدمير موقع فوردو النووي الإيراني

07:33 م الخميس 19 يونيو 2025

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وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي اتخذ خطوات عدة لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط.

وأضاف مسؤولين إنه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران، موضحين أن ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.

ومن المقرر أن يجتمع فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الخميس، قبل اجتماع مقرر مع الرئيس في غرفة العمليات، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وشوهد نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وهم يصلون إلى الجناح الغربي في الساعة التي سبقت الاجتماع الذي عُقِد في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بحسب الشبكة.

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