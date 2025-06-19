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الجيش الأمريكي يتحرك لحماية قواته في الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية بالتصعيد

07:17 م الخميس 19 يونيو 2025

الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

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وكالات

اتخذ الجيش الأمريكي عدة خطوات احترازية لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران، من بينها إخلاء جميع الطائرات غير المحمية من قاعدته الجوية في قطر، ونقل سفن البحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين، وفق ما أفاد به مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN.

وأكد المسؤولان إلى جانب مصدر مطّلع أن القيادة المركزية الأمريكية قامت كذلك بتخزين كميات إضافية من الدم في مواقع بالمنطقة، في خطوة تُعد إجراءً تشغيليًا اعتياديًا يُتخذ عند وجود احتمال لوقوع هجوم يستهدف القوات الأمريكية

ووصف أحد المسؤولين هذه التحركات بأنها "تخطيط احترازي حكيم" في ظل تهديدات إيرانية بمهاجمة قواعد وأفراد أمريكيين في الشرق الأوسط إذا قررت واشنطن الانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية.

وأفاد مسؤول أمريكي بأن الطائرات غير المحمية غادرت قاعدة العديد الجوية في قطر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو ما أكّدته صور أقمار صناعية أظهرت خلو المنطقة من الطائرات.

وتم سحب جميع السفن الأمريكية التي كانت متمركزة في مركز الدعم البحري في البحرين، دون توضيح وجهتها الجديدة حتى اللحظة في ظل التصعيد المتواصل

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، بحسب ما نقلته شبكة .CNN

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