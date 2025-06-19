ترامب يعقد اجتماعًا استخباراتيًّا مغلقًا وسط التصعيد مع إيران

وكالات

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اجتماعًا مغلقًا مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وشوهد كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لدى وصولهم إلى الجناح الغربي للبيت الأبيض قبل الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، موعد بدء الاجتماع.

وبحسب الشبكة، شوهد ويتكوف وهو يتحدث عبر الهاتف مستخدمًا سماعات AirPods قبل دخوله الاجتماع، بينما يُرجح أن مسؤولين آخرين دخلوا من مداخل مختلفة.

ورغم أن الاجتماع كان مدرجًا على جدول أعمال ترامب باعتباره "إحاطة استخباراتية"، إلا أن اختيار غرفة العمليات كمكان لانعقاده يشير إلى حساسية القضايا المطروحة، والتي تتجاوز الإحاطات الاستخباراتية الروتينية التي تُعقد عادة في المكتب البيضاوي، وفق ما قالته "سي إن إن".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه التكهنات حول احتمال مشاركة الولايات المتحدة في القتال الدائر بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد تداول أنباء عن احتمال توجيه ضربات أمريكية لمنشآت نووية إيرانية.

وكان ترامب قد عقد اجتماعين مماثلين خلال اليومين الماضيين مع كبار مستشاريه الأمنيين، وسط ترقب دولي لأي تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة.