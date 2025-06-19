إعلان

إيران تحذر الإسرائيليين: لا تقتربوا من المواقع العسكرية وتتوعد بمواصلة الضربات

06:55 م الخميس 19 يونيو 2025

منصات إطلاق صواريخ إيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من الإسرائيليين تجنب التواجد بالقرب من المواقع العسكرية والاستخباراتية في الوقت الذي تواصل فيه بلاده تنفيذ ضربات عسكرية.

وأكد عراقجي في تصريحات أن الجيش الإيراني دمّر بدقة مقر قيادة وسيطرة واستخبارات إسرائيلي إضافة إلى هدف حيوي آخر لم يكشف عن موقعه.

وتابع أن موجة الانفجار تسببت في أضرار سطحية لمركز سوروكا الطبي القريب والذي قال إنه كان يعالج جنودا إسرائيليين أصيبوا خلال العمليات العسكرية في غزة

كانت إسرائيل قالت إن إيران استهدفت المستشفى بشكل مباشر بينما أكدت طهران أن الهجوم كان موجها نحو مركز القيادة القريب من المنشأة الطبية.

وأشار عراقجي إلى أن مئات الإيرانيين الأبرياء قُتلوا بدم بارد منذ أن شنت إسرائيل حربها غير القانونية ضد الشعب الإيراني الأسبوع الماضي، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل ضرب من وصفهم بالمجرمين الذين يستهدفون الشعب الإيراني حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم الإجرامي على الأمة الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الجيش الإيراني مستشفي سوروكا طهران القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يعقد اجتماعًا استخباراتيًّا مغلقًا وسط التصعيد مع إيران

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025