وكالات

طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من الإسرائيليين تجنب التواجد بالقرب من المواقع العسكرية والاستخباراتية في الوقت الذي تواصل فيه بلاده تنفيذ ضربات عسكرية.

وأكد عراقجي في تصريحات أن الجيش الإيراني دمّر بدقة مقر قيادة وسيطرة واستخبارات إسرائيلي إضافة إلى هدف حيوي آخر لم يكشف عن موقعه.

وتابع أن موجة الانفجار تسببت في أضرار سطحية لمركز سوروكا الطبي القريب والذي قال إنه كان يعالج جنودا إسرائيليين أصيبوا خلال العمليات العسكرية في غزة

كانت إسرائيل قالت إن إيران استهدفت المستشفى بشكل مباشر بينما أكدت طهران أن الهجوم كان موجها نحو مركز القيادة القريب من المنشأة الطبية.

وأشار عراقجي إلى أن مئات الإيرانيين الأبرياء قُتلوا بدم بارد منذ أن شنت إسرائيل حربها غير القانونية ضد الشعب الإيراني الأسبوع الماضي، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل ضرب من وصفهم بالمجرمين الذين يستهدفون الشعب الإيراني حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم الإجرامي على الأمة الإيرانية.