روسيا: مشاركة أمريكا في الهجوم على إيران قد تشعل حربًا إقليمية

وكالات

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التدخل عسكريًا في القتال بين إسرائيل وإيران، في ظل استمرار احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب من خلال استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، من أن تدخل واشنطن قد يؤدي "لدوامة تصعيد" ويتسبب في اندلاع حرب أوسع نطاقًا في المنطقة.

وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيًا مع نظيره الصيني شي جبين بينج بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث يدعم جبين بينج قيام بوتين بدور وسيط محتمل، وفق ما عرضت موسكو.

ومن جانبه، أكد بوتين في حديثه لوكالات إخبارية كبرى، أن روسيا لن توقف عملها في محطة بوشهر النووية الإيرانية، موضحًا أن 600 خبير روسي يعملون هناك. وأضاف بوتين" لن نغادر".

وتدعم روسيا الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إيران، ولكنها ترفض امتلاكها للأسلحة النووية.

وحذر مدير عام مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف في سان بطرسبرج من استهداف محطة بوشهر النووية بإيران.

وقال ليخاتشوف، إن الهجوم على المحطة يمكن أن يتسبب في وقوع حادث مماثل لكارثة تشرنوبل 1986، مضيفًا أنه لا يوجد سبب لنقل الخبراء الروس في بوشهر لمكان ما، ولكن تم ترحيل عشرات قليلة من إيران.