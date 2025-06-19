إعلان

موجة إيرانية جديدة من الهجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

06:27 م الخميس 19 يونيو 2025

هجمات ايران أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيرات على أهداف ضد أهداف عسكرية ومراكز مرتبطة بالصناعة الحربية في مدينتي حيفا وتل أبيب، وهى الموجة الـ15 ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي، مضيفًا "هجومنا باستخدام المسيرات يستمر بأكثر من 100 طائرة مسيرة هجومية وانتحارية".

وأشار الثوري الإيراني، إلى أن خطة العمليات تشمل تصعيدًا تدريجيًا وضربات صاروخية مركزة تهدف لإضعاف القدرات العسكرية والصناعية للعدو.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن إسرائيل تشهد أكبر موجة صواريخ من إيران في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن 271 شخصًا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران موجة إيرانية جديدة من الهجمات عملية الوعد الصادق 3
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025