موجة إيرانية جديدة من الهجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيرات على أهداف ضد أهداف عسكرية ومراكز مرتبطة بالصناعة الحربية في مدينتي حيفا وتل أبيب، وهى الموجة الـ15 ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي، مضيفًا "هجومنا باستخدام المسيرات يستمر بأكثر من 100 طائرة مسيرة هجومية وانتحارية".

وأشار الثوري الإيراني، إلى أن خطة العمليات تشمل تصعيدًا تدريجيًا وضربات صاروخية مركزة تهدف لإضعاف القدرات العسكرية والصناعية للعدو.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن إسرائيل تشهد أكبر موجة صواريخ من إيران في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن 271 شخصًا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية.