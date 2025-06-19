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إسرائيل تكشف حصيلة جرحى الضربات الإيرانية

06:25 م الخميس 19 يونيو 2025

وزارة الصحة الإسرائيلية

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وكالات

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن 271 شخصًا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن إسرائيل تشهد أكبر موجة صواريخ من إيران في الآونة الأخيرة.

هذا وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء الهجوم الصاروخي وأنه يمكن للإسرائيليين مغادرة الأماكن المحمية والملاجئ الآن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن قبل قليل، رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراضها.

وقال جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق الجليل ونهاريا وعكا شمالي إسرائيل إثر رصد الصواريخ الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإطلاق 10 صواريخ على الأقل من إيران تجاه إسرائيل، لافتة إلى أن سلاح الجو يعمل على اعتراضها.

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر عسكري تقديرات تفيد بإطلاق إيران من 10 لـ15 صاروخًا.

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