كتب- محمود الهواري:

منذ اندلاع شرارة الحرب بين إيران ودولة الاحتلال بدأت مواقع التواصل تمتلئ بمقاطع وصور ترصد حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الإيرانية في عمق الأراضي الإسرائيلية.

جدران منهارة ونوافذ محطمة لم يكن المشهد غريبا على من تابع ما حدث في قطاع غزة لسنوات لكن هذه المرة لم تأت الصور من القطاع المحاصر بل من قلب إسرائيل لتعيد تلك المشاهد إلى الذاكرة وجع الفلسطينيين وكأن العدسة هذه المرة قد انقلبت لتظهر لإسرائيل ما صنعت يدها وكأنها باتت اليوم تتذوق ما اقترفته في حق الفلسطينيين.

ومع استمرار التصعيد العسكري الإيراني الإسرائيلي منذ أيام والهجمات التي شنتها إيران في عدة موجات منها صواريخ تستخدم لأول مرة تسببت تلك الضربات في خسائر فادحة وأضرار بالغة داخل إسرائيل وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وكأن الاحتلال يتكبد ما فعله في غزة.

المشهد الأول.. البحث عن المأوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ترصد لحظة هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ للاختباء من الهجمات الإيرانية بعد سماع دوي صفارات الإنذار.

وتشبه تلك المشاهد نزوح الفلسطينيين الأبرياء في غزة من منطقة إلى أخرى بعد تحذيرات الاحتلال.

في معنى النزوح

ترى العائلات تمضي مثقلة بالخوف، حفاة الأرواح قبل الأقدام، يحملون على ظهورهم ما تبقّى من حياة:

بطانية ممزقة، كيس خبز يابس، صورة شهيد، وطفلٌ نائم فوق كرتونة!

الأمهات يجررن أطفالهن، والرضّع يصرخون من الجوع والعطش، والآباء يحدّقون في الفراغ، عاجزون عن إيجاد مأوى أو حتى… pic.twitter.com/auf9AZYVxA — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) May 19, 2025

المشهد الثاني.. الدمار

وثقت مقاطع الفيديو صواريخ إيران وهي تستهدف عدة مناطق في إسرائيل وما أحدثته من دمار في تلك المناطق.

أصبحنا وأصبح الملك لله.



بدء اللعب الحلو النظيف ، هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل

يحدث أضراراً كبيرة في عدة أماكن ومن بينها (مستشفى سوروكا)#إسرائيل #طهران pic.twitter.com/m7nDYhiZZ3 — فهد نديم (@FAHD44747) June 19, 2025

وهي نفس المشاهد التي ظهرت في قطاع غزة الذي تحول إلى مدينة موتى بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

هكذا يُحرَق أطفالنا وهم نيام في خيام النازحين... لا مناطق آمنة، ولا ناجين من هذه الإبادة الجماعية.

تتعرض مدينة غزة وشمالها منذ ساعات لقصف عنيف بالأحزمة النارية والقذائف المدفعية الإسرائيلية. pic.twitter.com/BdTdk5W1hp — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 23, 2025

المشهد الثالث.. المشردون

واجه آلاف الإسرائيليين التشرد خلال الأسبوع الماضي بسبب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران والتي أسفرت عن مقتل أربعة وعشرين شخصا بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقامت وزارة الداخلية الإسرائيلية على إثر الهجمات بتصنيف 5110 أشخاص كمشردين، 955 منهم في رمات جان، و945 في بتاح تكفا، و907 في تل أبيب، و812 في بات يام، و550 في بني براك، و368 في رحوفوت.

تحوّلت إسرائيل إلى كيان غير قابل للحياة، بعد أن غرقت مدنها في شللٍ تام، وتحولت إلى مدن أشباح، فيما يقف مستوطنوها على أحرّ من الجمر في انتظار لحظة الفرار.

وما إن يُفتح المجال الجوي و المطارات المغلقة، حتى ينكشف زيف الاستيطان، وينهار وهم الوطن القومي مع موجة الهروب الجماعي المرتقب… pic.twitter.com/td8LTj6oFQ — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) June 16, 2025

نفس التشرد واجهه الفلسطينيون في غزة نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها إسرائيل على القطاع حتى تحول إلى مدينة موتى لم تعد صالحة للعيش.

سنرجع يومًا إلى حينا.. عشرات الآلاف من الفلسطينيين المهجّرين قسرًا يتجمعون شمال النصيرات في انتظار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بعد نحو 15 شهرًا من التهجير في وسط وجنوب القطاع.. هذا يوم للتاريخ، من جنوب لبنان إلى شمال غزة. عقبالنا جميعًا. pic.twitter.com/P2kpjrbeL0 — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) January 26, 2025

المشهد الرابع.. قصف المستشفيات

في تصعيد هو الأشد منذ بداية التوتر بين إيران وإسرائيل، قالت مصادر إسرائيلية صباح الخميس إن صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي الإيرانية أصاب مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل موقعا عشرات الجرحى بينهم جنود يخضعون للعلاج.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الهدف الرئيسي للهجوم الصاروخي الذي ألحق أضرارا بمستشفى إسرائيلي كان مجمعا تكنولوجيا قريبا وأن الجيش الإسرائيلي يستخدمه.

لحظة ارتطام الصاروخ الإيراني بمستشفى سوروكا العسكري وإخراجه عن الخدمة..



مستشفى "سوروكا" في بئر السبع والذي يعالج فيه الجنود المصابين في حرب غزة، وانهار مبنى بالكامل.

الصيد ثمين وكلهم جنود، وانتقام رائع ويبهج الصدر لأهل غزة ولكل الأحرار. pic.twitter.com/W6VCPCoKLQ — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) June 19, 2025

نفس هذا الاستهداف فعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة وذلك بعدما تعمد قصف العديد من المستشفيات الحيوية و مكتظة بالجرحى والمدنيين في غزة حيث اعتبر هؤلاء الأبرياء أن هذه الأماكن تمثل ملاذا آمنا.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مستشفى أوروبا في خان يونس جنوبي غزة وراح ضحيتها عدد من المدنيين والمرضى.

جريمة ومذبحة يرتكبها الاحتلال الآن في مشفى غزة الأوروبي بخانيونس.. قصفها ومحيطها ب 9 قنابل في حزام ناري دفن الناس الذين كانوا يسيرون فوق الأرض. pic.twitter.com/yrqwODTP1U — mohammed haniya (@mohammedhaniya) May 13, 2025

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القصف علنا قائلا إن المستشفى يستخدم كمخبأ لعناصر حماس وإنه يوفر غطاء للأنشطة العسكرية تحت الأرض وهو ما اعتبر تبريرا مباشرا لاستهداف منشأة طبية

المشهد الخامس.. قتل الأطفال

من المشاهد التي تعمد الاحتلال إظهارها على وسائل الإعلام العبري وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية وصفحة المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي هي مشاهد الأطفال والمسنين الذين عانوا بسبب الحرب.

ونشرت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية منشورا مدعوما بالصور يقول هذه هي الأهداف التي يتباهى النظام الإيراني المجرم باستهدافها أطفال ونساء ومسنون وأكمل وأفراد قوات الإنقاذ يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال.

نفس تلك المشاهد حدثت في غزة ونقلتها وسائل الإعلام حول العالم آلاف الأطفال في غزة راحوا ضحية هجمات الاحتلال الإسرائيلي.