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إيران تتهم مدير الوكالة الذرية بالتواطؤ مع إسرائيل

05:18 م الخميس 19 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قام بـ"خيانة نظام منع الانتشار النووي" واعتبرت أنه جعل الوكالة "شريكة في عدوان ظالم تنفذه إسرائيل ضد الأراضي الإيرانية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس"، إن تصريحات جروسي الأخيرة "مضللة وتستوجب المساءلة"، وذلك تعليقًا على مقابلة لجروسي مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أقر فيها بعدم وجود أدلة على سعي إيران لتطوير سلاح نووي. وأضاف بقائي: "جاء هذا التصريح متأخراً جداً يا سيد جروسي".

ويأتي ذلك بعد قرار أصدرته الوكالة الدولية في 12 يونيو الجاري، دانت فيه ما وصفته بـ"عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، ودعت فيه إلى حل عاجل للمسائل العالقة، وذلك قبل وقت قصير من الهجوم الإسرائيلي على إيران.

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