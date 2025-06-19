روسيا والصين: نرفض الحل العسكري مع البرنامج النووي الإيراني

(وكالات)

شدد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي على رفض أي حل عسكري للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، داعيين إلى اعتماد المسار الدبلوماسي لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، إن الزعيمين نددا بشدة بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، معتبرين أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف أن بوتين وشي عبرا عن قلق مشترك إزاء خطورة التصعيد الراهن وأكدا ضرورة تهدئة الأوضاع بشكل عاجل.

وأوضح أوشاكوف أن الجانبين اتفقا على أن التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لا يمكن معالجتها بالوسائل العسكرية، بل من خلال الحوار والمفاوضات.

كما أشار المسؤول الروسي إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الروسي بدعمه للجهود التي تبذلها موسكو في التوسط مع طهران، ورأى أن هذه الوساطة يمكن أن تسهم في نزع فتيل الأزمة.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية عن الرئيس شي دعوته إلى وقف فوري للأعمال القتالية، لا سيما من جانب إسرائيل، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد متكرر واتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وقال شي، بحسب الوكالة، إن جميع الأطراف مطالبة بإبداء ضبط النفس والعمل على تفادي الدخول في دوامة جديدة من العنف تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.