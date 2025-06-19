إيران تقول إنها دمرت مركز قيادة واستخبارات إسرائيلي بدقة

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل "دك المجرمين الذين يستهدفون شعبنا حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم".

ودعا عراقجي الإسرائيليين إلى الالتزام بأوامر الإخلاء الصادرة عن إيران وتجنب البقاء قرب مواقع عسكرية واستخباراتية.

وأكد عراقجي، أن إسرائيل وليس إيران هي من بدأ كل هذا النزيف و"المجرمون الإسرائيليون لا نحن من يستهدف المستشفيات".

ووفق وزير الخارجية الإيراني، فإن موجة الانفجار تسببت بأضرار سطحية في جزء صغير من مستشفى سوروكا المجاور وكان قد أخلي إلى حد كبير.

وذكر عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية دمرت مركز قيادة وسيطرة واستخبارات عسكري إسرائيلي بدقة إضافة إلى هدف حيوي آخر.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عقب القصف الإيراني صباح الخميس لعدد من الأهداف داخل إسرائيل، والتي من ضمنها: مبنى عسكري بارز بجوار مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع جنوبًا، ومدينة حولون حيث سقط صاروخ بين مبانٍ سكنية، ومدينة رمات غان في منطقة تل أبيب.

وارتفع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية اليوم في مواقع مختلفة داخل إسرائيل إلى 137 شخصًا، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.