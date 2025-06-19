إيران تعلن إسقاط مسيّرات واعتقال جواسيس

وكالات

أعلن قائد شرطة غرب العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، اعتقال 24 جاسوسًا لصالح إسرائيل غربي العاصمة.

وفي سياق منفصل، قال الحرس الثوري الإيراني، إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 مسيرات تابعة للعدو الإسرائيلي في تبريز شمال غربي البلاد.

وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، بأن الدفاع الجوية الإيرانية أسقطت 16 طائرة مسيرة صغيرة للعدو الإسرائيلي.

وفي المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية اليوم في مواقع مختلفة داخل إسرائيل إلى 137 شخصًا.

ومن بين المواقع التي تعرضت للقصف الإيراني صباح الخميس: مبنى عسكري بارز بجوار مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع جنوبًا، ومدينة حولون حيث سقط صاروخ بين مبانٍ سكنية، ومدينة رمات غان في منطقة تل أبيب.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بأن "تدفع ثمنًا باهظًا" بعدما أصاب صاروخ مستشفى سوروكا جنوبي إسرائيل.