انقطاع الإنترنت في إيران لأطول مدة منذ احتجاجات 2019

(وكالات)



أفادت منظمة "نتبلوكس"، المتخصصة في مراقبة حركة الإنترنت حول العالم، اليوم الخميس، بأن السلطات الإيرانية فرضت انقطاعًا واسعًا في خدمة الإنترنت على مستوى البلاد استمر لمدة 24 ساعة كاملة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها "أوسع وأطول" انقطاع تشهده إيران منذ احتجاجات عام 2019.



وأوضحت "نتبلوكس" أن التعطيل شمل مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية.



ويأتي هذا الانقطاع في ظل تصاعد الهجمات والتوترات بين إسرائيل وإيران، التي شددت الرقابة والحظر على الأجهزة المتصلة بالإنترنت، في سبيل التصدي للهجمات السيبرانية الإسرائيلية ومنع محاولات التعقب.





