إطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل إثر رصد صواريخ من إيران

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراضها.



وقال جيش الاحتلال، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق الجليل ونهاريا وعكا شمالي إسرائيل إثر رصد الصواريخ الإيرانية.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإطلاق 10 صواريخ على الأقل من إيران تجاه إسرائيل، لافتة إلى أن سلاح الجو يعمل على اعتراضها.



كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر عسكري تقديرات تفيد بإطلاق إيران من 10 لـ15 صاروخًا.



وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية اليوم في مواقع مختلفة داخل إسرائيل إلى 137 شخصًا.



ومن بين المواقع التي تعرضت للقصف الإيراني صباح الخميس: مبنى عسكري بارز بجوار مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع جنوبًا، ومدينة حولون حيث سقط صاروخ بين مبانٍ سكنية، ومدينة رمات غان في منطقة تل أبيب.