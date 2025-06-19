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إسرائيل تقول إنها دمرت ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية

04:47 م الخميس 19 يونيو 2025

منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية

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(وكالات)

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الخميس، إن إسرائيل تمكنت من تدمير نحو ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التابعة لإيران، منذ بدء الهجوم الواسع على مواقع عسكرية ومنشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار المسؤول إلى أن طهران ما تزال تحتفظ بأكثر من 100 منصة إطلاق صواريخ، مما يعني أن التهديد الصاروخي ما زال قائمًا، رغم الضربات المكثفة التي استهدفت البنية التحتية الهجومية الإيرانية.

وتُعدّ هذه المنصات، بحسب المسؤولين، نقاطًا مركزية في قدرة إيران على إطلاق موجات كثيفة من الصواريخ، وتمثل "عنق الزجاجة" في سعة الإطلاق الهجومي، ما يجعلها أولوية لدى سلاح الجو الإسرائيلي.

ونقلت "رويترز" في تقريرها أن الضربات الإسرائيلية جاءت ردًا على هجمات إيرانية استخدمت خلالها طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مدنًا إسرائيلية رئيسية في الأيام الماضية، ضمن تصعيد غير مسبوق بين الجانبين.

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