إعلان

طهران: سيدفن ترامب وحكومته حلم استسلام إيران

04:29 م الخميس 19 يونيو 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مجلس صيانة الدستور في إيران، إنه على الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب أن يدركا أن ارتكاب أي خطأ ضد إيران "سيُقابل بردٍ قاسٍ".

وذكر مجلس صيانة الدستور في إيران، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيدفن وحكومته حلم استسلام إيران، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، اليوم الخميس، إن أي حديث عن استسلام إيران "خطأ كبير".


وأضاف لاريجاني: "لا نرغب في الحروب ولكن نمر بمرحلة حاسمة وعلينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين"، موضحا أن إسرائيل كانت تتصور أنها ستجبر إيران على التراجع في غضون عدة أيام ولكن هذا الأمر لم يتحقق.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم، إن جميع الخيارات مطروحة في مواجهة إيران، مؤكدًا أن "لا أحد يتمتع بالحصانة"، وذلك ردًا على سؤال صحفي حول إمكانية استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف نتنياهو: "من الأفضل عدم التحدث عن هذه الأمور في وسائل الإعلام"، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الممكنة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران طهران ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قطر تدرس صفقة سياحية بمصر بقيمة 3.5 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط
قصف البورصة وسوروكا.. إسرائيل تشتعل جراء هجوم إيراني غير مسبوق- فيديوهات وصور
رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟