طهران: سيدفن ترامب وحكومته حلم استسلام إيران

وكالات

قال مجلس صيانة الدستور في إيران، إنه على الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب أن يدركا أن ارتكاب أي خطأ ضد إيران "سيُقابل بردٍ قاسٍ".

وذكر مجلس صيانة الدستور في إيران، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيدفن وحكومته حلم استسلام إيران، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، اليوم الخميس، إن أي حديث عن استسلام إيران "خطأ كبير".



وأضاف لاريجاني: "لا نرغب في الحروب ولكن نمر بمرحلة حاسمة وعلينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين"، موضحا أن إسرائيل كانت تتصور أنها ستجبر إيران على التراجع في غضون عدة أيام ولكن هذا الأمر لم يتحقق.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم، إن جميع الخيارات مطروحة في مواجهة إيران، مؤكدًا أن "لا أحد يتمتع بالحصانة"، وذلك ردًا على سؤال صحفي حول إمكانية استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف نتنياهو: "من الأفضل عدم التحدث عن هذه الأمور في وسائل الإعلام"، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الممكنة