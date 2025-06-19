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إيران: الحديث عن استسلام طهران خطأ جسيم

04:04 م الخميس 19 يونيو 2025

إيران

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وكالات

قال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، إن أي حديث عن استسلام إيران خطأ كبير.

وأضاف مستشار المرشد: "لا نرغب في الحروب ولكن نمر بمرحلة حاسمة وعلينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين"، موضحا أن إسرائيل كانت تتصور أنها ستجبر إيران على التراجع في غضون عدة أيام ولكن هذا الأمر لم يتحقق.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال اليوم الخميس، إن جميع الخيارات مطروحة في مواجهة إيران، مؤكدًا أن "لا أحد يتمتع بالحصانة"، وذلك ردًا على سؤال صحفي حول إمكانية استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف نتنياهو: "من الأفضل عدم التحدث عن هذه الأمور في وسائل الإعلام"، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الممكنة.

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إيران طهران استسلام إيران
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