الداخلية الإسرائيلية تصنف 5110 أشخاص مشردين على إثر الهجمات الإيرانية

(د ب أ)

واجه آلاف الإسرائيليين التشرد خلال الأسبوع الماضي، بسبب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران، والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن القتلى سقطوا نتيجة لحدوث إصابات مباشرة في مناطق ريشون لتسيون، وبتاح تكفا، وبني براك، وبات يام، ورمات جان، وحيفا، وطمرة.

وعلمت الصحيفة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية قامت - على إثر الهجمات - بتصنيف 5110 أشخاص كمشردين، 955 منهم في رمات جان، و945 في بتاح تكفا، و907 في تل أبيب، و812 في بات يام، و550 في بني براك، و368 في رحوفوت.