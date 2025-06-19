إعلان

المبعوث الأمريكي لسوريا يحذر حزب الله من دخول الصراع بين إسرائيل وإيران

03:52 م الخميس 19 يونيو 2025

توماس باراك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب ا)

أصدر السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس باراك تحذيرا قويا اليوم الخميس لحركة حزب الله في لبنان، مطالبا إياها بعدم دخول الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

وقال باراك أثناء زيارته لبيروت إن أي تورط من جانب الحركة الشيعية التي تدعمها إيران سيكون" قرارا خاطئا".

وقد أدانت حركة حزب الله الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتهديدات ضد المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي. مع ذلك، ابتعدت الحركة حتى الآن عن شن أي عمل عسكري مباشر.

وتأتي زيارة باراك إلى لبنان ضمن جهود دبلوماسية أمريكية مكثفة لاحتواء الأزمة ومنع امتدادها للدول المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توماس باراك حزب الله إسرائيل وإيران الصراع بين إسرائيل وإيران إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قطر تدرس صفقة سياحية بمصر بقيمة 3.5 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط
قصف البورصة وسوروكا.. إسرائيل تشتعل جراء هجوم إيراني غير مسبوق- فيديوهات وصور
رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟