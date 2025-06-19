(د ب ا)

أصدر السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس باراك تحذيرا قويا اليوم الخميس لحركة حزب الله في لبنان، مطالبا إياها بعدم دخول الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

وقال باراك أثناء زيارته لبيروت إن أي تورط من جانب الحركة الشيعية التي تدعمها إيران سيكون" قرارا خاطئا".

وقد أدانت حركة حزب الله الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتهديدات ضد المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي. مع ذلك، ابتعدت الحركة حتى الآن عن شن أي عمل عسكري مباشر.

وتأتي زيارة باراك إلى لبنان ضمن جهود دبلوماسية أمريكية مكثفة لاحتواء الأزمة ومنع امتدادها للدول المجاورة.