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نتنياهو عن اغتيال المرشد الإيراني: جميع الخيارات مطروحة

03:34 م الخميس 19 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جميع الخيارات مطروحة في مواجهة إيران، مؤكدًا أن "لا أحد يتمتع بالحصانة"، وذلك ردًا على سؤال صحفي حول إمكانية استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف نتنياهو: "من الأفضل عدم التحدث عن هذه الأمور في وسائل الإعلام"، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الممكنة.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء أن إسرائيل "وجّهت ضربات قاسية لإيران"، مؤكداً أن منشأة نطنز النووية "خرجت عن الخدمة" نتيجة لتلك الضربات.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تتعامل حاليًا مع تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، و"تعمل على التصدي لها"، مشيرًا إلى أن "القدرة الإيرانية على إنتاج الصواريخ تُعد تهديدًا وجوديًا للدولة".

كما أعرب عن تقديره لدور الولايات المتحدة، قائلًا: "نثمّن انضمام الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل"، مضيفًا: "لم نحظ بصديق أفضل من الرئيس دونالد ترمب، ونقدّر كل قرار يتخذه".

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بنيامين نتنياهو اغتيال المرشد الإيراني رئيس الوزراء الإسرائيلي علي خامنئي
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