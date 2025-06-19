هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين في هجوم إيراني إلى 137

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية اليوم في مواقع مختلفة داخل إسرائيل إلى 137 شخصًا.

ومن بين المواقع التي تعرضت للقصف الإيراني صباح الخميس: مبنى عسكري بارز بجوار مركز "سوروكا" الطبي في مدينة بئر السبع جنوبًا، ومدينة حولون حيث سقط صاروخ بين مبانٍ سكنية، ومدينة رمات غان في منطقة تل أبيب.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بأن "تدفع ثمنًا باهظًا" بعدما أصاب صاروخ مستشفى سوروكا جنوبي إسرائيل.

في المقابل، قالت إيران إن الهدف الرئيسي من الضربة الصاروخية كان موقعاً عسكرياً بجوار مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، وليس المستشفى نفسه.