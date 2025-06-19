مسؤول إيراني عن احتمالية التدخل الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي

(وكالات)



قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إن طهران لا تعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الهجمات الإسرائيلية المباشرة على بلاده، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي حال تدخل واشنطن في الحرب.



وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، سُئل فيها، عن الرد الإيراني المحتمل في حال قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التدخل مباشرة في الصراع، واستهداف منشأة "فوردو" النووية المدفونة على عمق كبير تحت الأرض، أن طهران ستفعل كل ما يلزم من أجل حماية شعبها ومصالحها، متهما الإدارة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل رغم تصريحاتهم التي نفوا فيها ذلك بالقول "إنهم لا علاقة لهم بهذا الصراع".



وشدد روانجي، على أن تصريحات الأمريكية غير صحيحة فيما يتعلق بنفي تورطها في الصراع وذلك في ظل دعمها لإسرائيل خلال الهجمات المستمرة، محذرًا في الوقت ذاته، من أن قرار الانخراط العسكري الأمريكي فيما وصفها بـ "المذبحة الجارية" يعني أن إيران سترد عليه باتخاذ كل قرار لازم من أجل حماية نفسها.



وردًا على سؤال مذيعة شبكة "سي إن إن"، عن الاستهداف المحتمل لمنشأة "فوردو" النووية، قال المسؤول الإيراني، إن "فوردو" في موقع محمي للغاية وذلك بموجب قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حال تم استهدافه فإن ذلك سيكون مثالًا آخر على جرائم الإسرائيليون والأمريكيون وارتكاب جريمة محظورة بموجب القانون الدولي.





