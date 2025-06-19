وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح ببقاء خامنئي بعد الآن

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "لا يمكن السماح ببقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد الآن"، وذلك بعد استهداف مستشفى سوروكا خلال هجوم صاروخي إيراني، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرئيلية ووكالة الأنباء الفرنسية.

وخلال تصريح للصحفيين في مدينة حولون قرب تل أبيب، قال كاتس: "خامنئي يُعلن صراحةً أنه يريد تدمير إسرائيل، وهو شخصياً يُصدر الأوامر بقصف المستشفيات".

وأضاف: "إنه يعتبر تدمير دولة إسرائيل هدفاً... لا يمكن السماح لرجل كهذا بالاستمرار في الوجود".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن الهدف الأساسي للهجوم الصاروخي صباح اليوم كان موقعاً عسكرياً مجاوراً لمستشفى سوروكا، وليس المستشفى نفسه.