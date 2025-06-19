وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح ببقاء خامنئي على قيد الحياة

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن المرشد الإيراني علي خامنئي "لا يمكن أن يستمر على قيد الحياة"، متهمًا إياه بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات الصاروخية التي استهدفت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأضاف كاتس: "خامنئي يريد تدمير إسرائيل، ولا يمكن القبول بوجوده أو الاستمرار في التعامل مع نظامه"، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تتفاوض مع المستبدين"، في إشارة إلى القيادة الإيرانية.

وشدد كاتس على أن بلاده "ملتزمة بإزالة كل تهديد وجودي"، معبرًا عن شكره للولايات المتحدة على ما وصفه بـ"الدعم والعون في مواجهة إيران".