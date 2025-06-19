وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الخميس، تنفيذ هجوم وصفه بالدقيق استهدف مركز القيادة والمعلومات التابع للجيش الإسرائيلي، قرب أحد المستشفيات داخل الأراضي المحتلة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من عملية "الوعد الصادق".

وفي بيان عاجل، أوضح الحرس الثوري أن الهجوم كان مركّبًا، ونُفّذ باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات انتحارية، مؤكدًا أن "كل أجواء الأراضي المحتلة أصبحت مكشوفة أمام قدرات إيران"، وأنه "لم يعد هناك أي مكان آمن" داخل إسرائيل.

ويأتي هذا الهجوم في اليوم السابع من التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وكانت طهران قد توعّدت مرارًا بالرد على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، مشددة على أن ردها "سيكون مباشرًا وعلنيًا"، وهو ما تجسّد في هذه العملية الأخيرة التي تعد من أعنف الضربات المباشرة التي يشنها الحرس الثوري ضد أهداف إسرائيلية داخل العمق.