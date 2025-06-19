واشنطن تقيد الوصول إلى قاعدة العديد الجوية في قطر

وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية في قطر، صباح الخميس، عن فرض قيود مؤقتة على الوصول إلى قاعدة العديد الجوية، وسط تصاعد التوتر في المنطقة مع دخول الصراع الإيراني الإسرائيلي يومه السابع.

وجاء في بيان نشرته السفارة على موقعها الرسمي: "في إطار الحذر الشديد، وفي ضوء استمرار الأعمال العدائية في المنطقة، نصحت السفارة الأمريكية موظفيها بتوخي الحذر الشديد، وقيّدت مؤقتًا الوصول إلى قاعدة العديد الجوية. ونوصي المواطنين الأمريكيين في قطر باتخاذ احتياطات مماثلة".

كما دعت السفارة رعاياها إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الأمنية، من بينها:

البقاء على وعي تام بالمحيط.

تجنّب التجمعات الكبيرة والمظاهرات.

الابتعاد عن المناطق ذات التواجد الأمني المكثف.

متابعة وسائل الإعلام المحلية.

الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

التنسيق المباشر مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات.

تجنب التواجد في أماكن مرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.

توخي الحذر والابتعاد عن الأضواء العامة.

وتأتي هذه التحذيرات وسط استمرار حالة الترقب بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول دخول الولايات المتحدة رسميًا إلى جانب إسرائيل في صراعها العسكري ضد إيران، وهو ما كانت طهران قد حذرت منه مرارًا، مؤكدة أن انخراط واشنطن سيؤدي إلى استهداف مباشر للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.