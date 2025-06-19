إعلان

بعد إصابة مستشفى إسرائيلي.. بن غفير يلوح بـ"أيام هيروشيما وناجازاكي"

12:52 م الخميس 19 يونيو 2025

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، على الهجوم الذي استهدف مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع جنوبي إسرائيل، قائلًا، إن الإسرائيليين أصبحوا أمام أيام صعبة.

وخلال زيارة ميدانية إلى موقع المستشفى الذي لحقت به أضرار جزئية نتيجة القصف، صرح بن غفير قائلًا: "نحن أمام أيام صعبة، لكن ستتذكرون دائمًا هيروشيما وناجازاكي"، في إشارة إلى الهجوم النووي الأمريكي على اليابان عام 1945، والذي أسفر عن دمار شامل في المدينتين وسقوط مئات آلاف الضحايا.

وبينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن الصاروخ الإيراني استهدف منشآت مدنية بينها المستشفى، غير أن إيران أكدت أن الهدف كان "مركز قيادة واستخبارات عسكري ضخم تابع للجيش الإسرائيلي"، ويقع تحديدًا ضمن مجمّع تكنولوجي يُعرف باسم "حديقة جاف-يام"، على مقربة من مشفى سوروكا.

وأوضحت التقارير الإيرانية أن العملية جاءت ضمن "الدفعة الرابعة عشرة من عملية الوعد الصادق"، التي تم تنفيذها باستخدام مزيج من الصواريخ الباليستية والمسيرات الانتحارية.

وتُعدّ الإشارة إلى هيروشيما وناجازاكي ذات دلالة رمزية ثقيلة، إذ شهدت المدينتان اليابانيتان في أغسطس من عام 1945 أول وأخطر استخدام للأسلحة النووية في تاريخ البشرية. ففي السادس من ذلك الشهر، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية تُعرف باسم "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما، تلتها بعد ثلاثة أيام قنبلة أخرى تُدعى "الرجل البدين" على مدينة ناجازاكي، ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وأدى إلى استسلام اليابان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير ضرب مستشفى إسرائيلي هيروشيما وناجازاكي مستشفى سوروكا الإسرائيلي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟