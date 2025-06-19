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إيران: استهدفنا مركز قيادة ومعلومات للجيش الإسرائيلي

12:52 م الخميس 19 يونيو 2025

إيران

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(وكالات)


علق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على الهجوم الذي استهدف مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي إسرائيل، قائلًا إنه نفذ هجوم معقد على مركز قيادة ومعلومات تابع للجيش الإسرائيلي قرب أحد المستشفيات داخل الأراضي المحتلة، وذلك ضمن ما أسماه بـ"الدفعة الرابعة عشرة من عملية الوعد الصادق".


وقال الحرس الثوري إن العملية الأخيرة استخدمت مزيجًا من الصواريخ الباليستية والمسيرات الانتحارية، مؤكداً أن الهجوم نُفذ بدقة عالية وتم توجيهه إلى مركز القيادة والعمليات التابع للجيش الإسرائيلي.


وأضاف الحرس الثوري أن هذه الضربة جاءت بعد سلسلة تحذيرات سابقة مفادها أن "كامل أجواء الأراضي المحتلة أصبحت مكشوفة بالكامل أمام قدرات إيران"، مضيفًا: "لا يوجد مكان آمن داخل الكيان الصهيوني، ومنظوماته الدفاعية باتت عديمة الجدوى".


وذهب البيان الإيراني إلى وصف إسرائيل بأنها باتت "جسد ميت غير قادر على الصمود أمام الضربات الاقتصادية المقبلة"، في إشارة إلى عزم طهران توسيع نطاق المواجهة ليشمل البنية التحتية الاقتصادية الإسرائيلية، إلى جانب استهداف المنشآت العسكرية.


كما أكدت القيادة العسكرية الإيرانية أن قدراتها الاستخبارية المتقدمة، إلى جانب دقة التوجيه الصاروخي، "باتت معروفة للعالم".

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إيران إسرائيل الجيش الإسرائيلي
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