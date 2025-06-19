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تفاعل واسع على رد إيران لتهديدات ترامب: لن نتفاوض تحت الإكراه وسنرد بالمثل

12:41 م الخميس 19 يونيو 2025

إيران

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأنه "هدف سهل"، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا.

وقالت البعثة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مساء الأربعاء: "لم يسبق لأي مسؤول إيراني أن طلب التوسل إلى أبواب البيت الأبيض. والأكثر انحدارًا من أكاذيبه هو تهديده الجبان بـ'القضاء' على المرشد الأعلى لإيران، الجمهورية الإسلامية لا تتفاوض تحت التهديد، ولا تقبل بسلام مفروض، وبالتأكيد ليس مع من أشعل الحروب ويدّعي الأهمية، سنرد على أي تهديد بتهديد مضاد، وعلى أي تصعيد بإجراءات مماثلة".

وكان ترامب قد قال في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "الولايات المتحدة تمتلك سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية"، مشيرًا إلى أن إيران لديها أنظمة دفاع جوي لكنها "لا تضاهي القدرات الأمريكية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نعلم جيدًا موقع المرشد الأعلى، إنه هدف سهل، لكنه آمن حاليًا - لن نستهدفه الآن. لا نريد قصف المدنيين أو الجنود الأميركيين، لكن صبرنا بدأ ينفد".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق بين واشنطن وطهران على خلفية الانخراط الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الإيراني المستمر.

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إيران ترامب تهديدات ترامب
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