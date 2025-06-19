وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأنه "هدف سهل"، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا.

إيران ترد على ترامب :



لم يطلب أي مسؤول إيراني قط الزحف على أبواب البيت الأبيض. الشيء الوحيد الأكثر دناءة من أكاذيبه هو تهديده الجبان بـ"القضاء" على المرشد الأعلى لإيران.



إن إيران لا تتفاوض تحت الإكراه، ولن تقبل السلام تحت الإكراه، وبالتأكيد ليس مع من كان يدعو إلى الحرب ويتمسك… https://t.co/EAl616SGzr pic.twitter.com/AHUD66sOa2 — مالك الروقي (@alrougui) June 18, 2025

وقالت البعثة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مساء الأربعاء: "لم يسبق لأي مسؤول إيراني أن طلب التوسل إلى أبواب البيت الأبيض. والأكثر انحدارًا من أكاذيبه هو تهديده الجبان بـ'القضاء' على المرشد الأعلى لإيران، الجمهورية الإسلامية لا تتفاوض تحت التهديد، ولا تقبل بسلام مفروض، وبالتأكيد ليس مع من أشعل الحروب ويدّعي الأهمية، سنرد على أي تهديد بتهديد مضاد، وعلى أي تصعيد بإجراءات مماثلة".

• نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة طلب أي مسؤول إيراني الذهاب إلى البيت الأبيض، واصفة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في هذا الشأن بـ"أكاذيب"، إيران لا تتفاوض تحت الضغط . — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) June 18, 2025

وكان ترامب قد قال في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن "الولايات المتحدة تمتلك سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية"، مشيرًا إلى أن إيران لديها أنظمة دفاع جوي لكنها "لا تضاهي القدرات الأمريكية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نعلم جيدًا موقع المرشد الأعلى، إنه هدف سهل، لكنه آمن حاليًا - لن نستهدفه الآن. لا نريد قصف المدنيين أو الجنود الأميركيين، لكن صبرنا بدأ ينفد".

" إيران ترد بشكل رسمي.على تصريحات ترامب الذي قال إن الإيرانيون أرادوا القدوم إلى البيت الأبيض

وإنه سئم من هذا الوضع ويريد الاستسلام غير المشروط

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🔴لم يطلب أي مسؤول إيراني الركوع أمام باب البيت الأبيض.

الشيء الوحيد الأكثر دناءة من أكاذيب ترامب هو تهديده الجبان بالقضاء على… — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) June 18, 2025

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق بين واشنطن وطهران على خلفية الانخراط الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الإيراني المستمر.