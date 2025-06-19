الإمارات تدعو إلى وقف فوري للحرب بين إسرائيل وإيران

(وكالات)



حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، من خطورة التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران، معتبرة أن ما يجري يمثل "لحظة فارقة" قد تُفضي إلى تداعيات عميقة تتجاوز حدود البلدين، لتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.



وقال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، في تصريح نشره على منصة "إكس"، إن "الهجوم الإسرائيلي على إيران والحرب الدائرة بينهما تحمل في طياتها تحولات مقلقة"، مشددًا على أن "الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فورًا والانخراط الجاد في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض"، مشيرًا إلى أن "تجارب المنطقة وتاريخ حروبها أثبتت أن الحوار هو الطريق الوحيد لتفادي الكوارث".



وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن بلاده تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة، عبر اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف تهدئة الأوضاع وخفض مستوى التصعيد.

وشدد بن زايد على التزام الإمارات بدعم كافة المبادرات التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى المنطقة، مؤكداً أن الأمن الإقليمي والعالمي يتطلب تنسيقاً عاجلاً وموسعاً لتجنب انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.



كما دعت الإمارات إلى تحرك عاجل ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء التصعيد المتفاقم، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، ويقوّض الأمن والسلم الدوليين في لحظة حساسة من التوازنات الدولية.





