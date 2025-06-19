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رئيس الوزراء الفرنسي يعلق داخل مقاتلة بمعرض باريس الجوي (فيديو)

12:14 م الخميس 19 يونيو 2025

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو

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وكالات

شهد معرض باريس الجوي 2025، اليوم الخميس، حادثًا طريفًا ومحرجًا لرئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الذي علِق داخل قمرة قيادة طائرة مقاتلة خلال جولته التفقدية للمعرض.

وفقًا لمصادر رسمية، حاول بايرو الخروج من سطح المقاتلة عدة مرات، لكنه لم يتمكن من فتح باب المقصورة بمفرده، مما استدعى استدعاء الموظفين الفنيين الذين تمكنوا لاحقًا من إخراجه بسلام.

وقد أثار هذا الموقف فضول وفكاهة زوار المعرض، لا سيما في ضوء حديث بايرو عن ضمان كفاءة المعدات العسكرية المعروضة أمامه.

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فرنسوا بايرو رئيس الوزراء الفرنسي معرض باريس الجوي
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